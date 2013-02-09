В 1 сезоне сериала «Второе восстание Спартака» главным действующим лицом становится известный военный летчик Спартак Котляровский. Он был в числе тех советских солдат, которые отправились бомбить Берлин в конце лета 1941-го. Советские власти должны были вручить ему «Звезду Героя», но вместо этого начали преследовать Спартака. Ему назначили тюремный срок. Котляровский не может позволить себе такой роскоши, как заключение под стражу, ведь на свободе его ждет любимая женщина. Тогда он становится организатором самого большого восстания заключенных за всю историю существования советского режима.