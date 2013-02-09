Menu
Vtoroe vosstanie Spartaka season 1 watch online

Vtoroe vosstanie Spartaka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vtoroe vosstanie Spartaka Seasons Season 1
Второе восстание Спартака 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Vtoroe vosstanie Spartaka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Второе восстание Спартака» главным действующим лицом становится известный военный летчик Спартак Котляровский. Он был в числе тех советских солдат, которые отправились бомбить Берлин в конце лета 1941-го. Советские власти должны были вручить ему «Звезду Героя», но вместо этого начали преследовать Спартака. Ему назначили тюремный срок. Котляровский не может позволить себе такой роскоши, как заключение под стражу, ведь на свободе его ждет любимая женщина. Тогда он становится организатором самого большого восстания заключенных за всю историю существования советского режима.

"Vtoroe vosstanie Spartaka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 February 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 February 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 February 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 February 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 February 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 February 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 February 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 February 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 February 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 February 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 February 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 February 2013
