В 1 сезоне сериала «Самый сильный курьер» в центре событий оказывается юноша, который устраивается в службу доставки курьером. Вместе с ним в компании работает молодая девушка, которая сразу привлекает внимание главного героя. Она испытывает трудности с финансами и постоянно берет дополнительные смены. А вот на парней совершенно не находит времени в своем плотном рабочем графике. Но Чхве Кан Су полон решимости завоевать ее сердце. Они начинают конкурировать между собой. Амбициозный Чхве Кан Су стремительно взлетает вверх по карьерной лестнице. Придя в транспортную компанию, он и не догадывался, что со временем возглавит ее...