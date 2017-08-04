Menu
Strongest Deliveryman season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Strongest Deliveryman Seasons Season 1
Choigang baedalkkun 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 9 hours 20 minutes
"Strongest Deliveryman" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самый сильный курьер» в центре событий оказывается юноша, который устраивается в службу доставки курьером. Вместе с ним в компании работает молодая девушка, которая сразу привлекает внимание главного героя. Она испытывает трудности с финансами и постоянно берет дополнительные смены. А вот на парней совершенно не находит времени в своем плотном рабочем графике. Но Чхве Кан Су полон решимости завоевать ее сердце. Они начинают конкурировать между собой. Амбициозный Чхве Кан Су стремительно взлетает вверх по карьерной лестнице. Придя в транспортную компанию, он и не догадывался, что со временем возглавит ее...

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Strongest Deliveryman" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
4 August 2017
Episode 2
5 August 2017
Episode 3
11 August 2017
Episode 4
12 August 2017
Episode 5
18 August 2017
Episode 6
19 August 2017
Episode 7
25 August 2017
Episode 8
26 August 2017
Episode 9
1 September 2017
Episode 10
2 September 2017
Episode 11
8 September 2017
Episode 12
9 September 2017
Episode 13
15 September 2017
Episode 14
16 September 2017
Episode 15
22 September 2017
Episode 16
23 September 2017
