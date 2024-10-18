Menu
Hysteria! 2024, season 1

Hysteria! season 1 poster
Hysteria!
Season premiere 18 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Hysteria!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истерия!» события разворачиваются в конце 80-х годов прошлого столетия, во времена массовой истерии Америки, связанной с сатанизмом. Когда исчезает защитник университетской команды, хэви-метал-группа решает воспользоваться повсеместным интересом к оккультизму и создать репутацию сатанинской метал-группы. Все меняется после того, как в городе происходит серия таинственных убийств и похищений. Сообщения о «сверхъестественной активности» привели к тому, что среди американцев начинается охота на ведьм с кожаными шипами. Главные герои оказываются в зоне риска.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

Hysteria! List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 October 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 October 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 October 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 October 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 October 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 October 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 October 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 October 2024
