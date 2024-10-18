В 1 сезоне сериала «Истерия!» события разворачиваются в конце 80-х годов прошлого столетия, во времена массовой истерии Америки, связанной с сатанизмом. Когда исчезает защитник университетской команды, хэви-метал-группа решает воспользоваться повсеместным интересом к оккультизму и создать репутацию сатанинской метал-группы. Все меняется после того, как в городе происходит серия таинственных убийств и похищений. Сообщения о «сверхъестественной активности» привели к тому, что среди американцев начинается охота на ведьм с кожаными шипами. Главные герои оказываются в зоне риска.