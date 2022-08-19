В 1 сезоне сериала «Раскол» действие разворачивается в разгар пандемии коронавируса, когда все люди сидят по своим домам, а мир выглядит временно замороженным до лучших времен. В это самое время из-под стражи освобождается преступник Джек, который провел за решеткой более двадцати лет. «Новая реальность» снаружи шокирует мужчину. Он намеревался заново построить свою жизнь и наверстать потраченные зря годы, но ему приходится устроиться на самоизоляцию в доме своего бывшего сокамерника Рустема и его немного странной матери. Туда же переезжает бывшая подружка Джека Глория. У компании рождается рискованный план.