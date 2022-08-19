Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sprung 2022, season 1

Sprung season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sprung Seasons Season 1
Sprung
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 5 hours 42 minutes
"Sprung" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Раскол» действие разворачивается в разгар пандемии коронавируса, когда все люди сидят по своим домам, а мир выглядит временно замороженным до лучших времен. В это самое время из-под стражи освобождается преступник Джек, который провел за решеткой более двадцати лет. «Новая реальность» снаружи шокирует мужчину. Он намеревался заново построить свою жизнь и наверстать потраченные зря годы, но ему приходится устроиться на самоизоляцию в доме своего бывшего сокамерника Рустема и его немного странной матери. Туда же переезжает бывшая подружка Джека Глория. У компании рождается рискованный план.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

Sprung List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Chapter 1
Season 1 Episode 1
19 August 2022
Chapter 2
Season 1 Episode 2
19 August 2022
Chapter 3
Season 1 Episode 3
26 August 2022
Chapter 4
Season 1 Episode 4
26 August 2022
Chapter Five
Season 1 Episode 5
2 September 2022
Chapter Six
Season 1 Episode 6
2 September 2022
Chapter Seven
Season 1 Episode 7
9 September 2022
Chatper Eight
Season 1 Episode 8
9 September 2022
Chapter Nine-Ten
Season 1 Episode 9
16 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more