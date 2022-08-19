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Раскол 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Раскол
Киноафиша Сериалы Раскол Сезоны Сезон 1

Sprung
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Раскол»

В 1 сезоне сериала «Раскол» действие разворачивается в разгар пандемии коронавируса, когда все люди сидят по своим домам, а мир выглядит временно замороженным до лучших времен. В это самое время из-под стражи освобождается преступник Джек, который провел за решеткой более двадцати лет. «Новая реальность» снаружи шокирует мужчину. Он намеревался заново построить свою жизнь и наверстать потраченные зря годы, но ему приходится устроиться на самоизоляцию в доме своего бывшего сокамерника Рустема и его немного странной матери. Туда же переезжает бывшая подружка Джека Глория. У компании рождается рискованный план.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Раскол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2022
Глава 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2022
Глава 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
26 августа 2022
Глава 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2022
Глава 5 Chapter Five
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2022
Глава 6 Chapter Six
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
Глава 7 Chapter Seven
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2022
Глава 8 Chatper Eight
Сезон 1 Серия 8
9 сентября 2022
Глава 9-10 Chapter Nine-Ten
Сезон 1 Серия 9
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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