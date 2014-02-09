В 1 сезоне сериала «Московские сумерки» до своей неожиданной гибели мужчина средних лет по имени Игорь жил обычной жизнью. Он работал в больнице врачом и с радостью возвращался домой к своей любимой супруге. Но сейчас его не берут ни в рай, ни в ад. Да и есть ли вообще эти места? По всей видимости, Игорь вынужден остаться на земле в форме бесплотного духа. Он возвращается к себе в дом и с удивлением обнаруживает, что не одинок в этом мире. Помимо того, что ему удается установить контакт со своей женой, Игорь знакомится с другими призраками, обитающими поблизости. Это целая новая вселенная, которая живет по своим правилам.