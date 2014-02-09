Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moskovskie sumerki 2014, season 1

Moskovskie sumerki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moskovskie sumerki Seasons Season 1
Московские сумерки 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 30 minutes
"Moskovskie sumerki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Московские сумерки» до своей неожиданной гибели мужчина средних лет по имени Игорь жил обычной жизнью. Он работал в больнице врачом и с радостью возвращался домой к своей любимой супруге. Но сейчас его не берут ни в рай, ни в ад. Да и есть ли вообще эти места? По всей видимости, Игорь вынужден остаться на земле в форме бесплотного духа. Он возвращается к себе в дом и с удивлением обнаруживает, что не одинок в этом мире. Помимо того, что ему удается установить контакт со своей женой, Игорь знакомится с другими призраками, обитающими поблизости. Это целая новая вселенная, которая живет по своим правилам.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb

"Moskovskie sumerki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 February 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more