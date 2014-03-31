Menu
Samara 2 2014, season 1

Samara 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Samara 2 Seasons Season 1
Самара 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Samara 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самара-2» приключения молодого врача Олега Самарина и его коллег продолжаются. Олег по-прежнему работает фельдшером и оказывает помощь пациентам на машине скорой помощи. При этом в личной жизни у герои произошли большие изменения: его супруга Ольга решила оставить семью и упала в объятия к успешному адвокату, прихватив с собой маленькую дочку Настю. Его давняя подруга Лена забеременела, а неприятелю Сенцову удалось выкрутился из неприятностей. Он отделался условным сроком, вышел на свободу и даже нашел работу в частной клинике. Тем временем в больницу, где работает Самара, приходят новые сотрудники.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Samara 2" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 March 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 March 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 March 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 April 2014
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 April 2014
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 April 2014
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 April 2014
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 April 2014
Серия 9
Season 1 Episode 9
2 April 2014
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 April 2014
Серия 11
Season 1 Episode 11
3 April 2014
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 April 2014
TV series release schedule
