В 1 сезоне сериала «Самара-2» приключения молодого врача Олега Самарина и его коллег продолжаются. Олег по-прежнему работает фельдшером и оказывает помощь пациентам на машине скорой помощи. При этом в личной жизни у герои произошли большие изменения: его супруга Ольга решила оставить семью и упала в объятия к успешному адвокату, прихватив с собой маленькую дочку Настю. Его давняя подруга Лена забеременела, а неприятелю Сенцову удалось выкрутился из неприятностей. Он отделался условным сроком, вышел на свободу и даже нашел работу в частной клинике. Тем временем в больницу, где работает Самара, приходят новые сотрудники.