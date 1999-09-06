В 1 сезоне сериала «Досье детектива Дубровского» частный сыщик Роман Дубровский, в прошлом агент МУРа, невольно вовлечен в ужасную политическую игру, которая затрагивает интересы важных людей. ФСБ убеждены, что он виновен в гибели людей. Чтобы доказать свою непричастность, Дубровскому предстоит приложить немало усилий. Пока за ним охотится разъяренная преступная группировка, занимающаяся подделкой денежных купюр. Роману почти в одиночку приходится оказывать сопротивление могущественному преступному синдикату. Он играет с бандитами в «кошки-мышки», узнает их тайны и помогает прелестным женщинам.