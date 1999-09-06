Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dose detektiva Dubrovskogo season 1 watch online

Dose detektiva Dubrovskogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dose detektiva Dubrovskogo Seasons Season 1
Досье детектива Дубровского 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 17
Runtime 14 hours 44 minutes
"Dose detektiva Dubrovskogo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Досье детектива Дубровского» частный сыщик Роман Дубровский, в прошлом агент МУРа, невольно вовлечен в ужасную политическую игру, которая затрагивает интересы важных людей. ФСБ убеждены, что он виновен в гибели людей. Чтобы доказать свою непричастность, Дубровскому предстоит приложить немало усилий. Пока за ним охотится разъяренная преступная группировка, занимающаяся подделкой денежных купюр. Роману почти в одиночку приходится оказывать сопротивление могущественному преступному синдикату. Он играет с бандитами в «кошки-мышки», узнает их тайны и помогает прелестным женщинам.

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

"Dose detektiva Dubrovskogo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Частное правосудие. Дубровский
Season 1 Episode 1
6 September 1999
Друзья и враги
Season 1 Episode 2
TBA
Маша
Season 1 Episode 3
TBA
Магические знаки
Season 1 Episode 4
TBA
Загнанный
Season 1 Episode 5
TBA
Дебют взломщика
Season 1 Episode 6
TBA
Тактика отчаяния
Season 1 Episode 7
TBA
Герои и битвы
Season 1 Episode 8
TBA
Цена головы
Season 1 Episode 9
TBA
Кто есть ху?
Season 1 Episode 10
TBA
Прозерпина, богиня тьмы
Season 1 Episode 11
TBA
Смерть Мефодия
Season 1 Episode 12
TBA
Тайна двух Иринарховых
Season 1 Episode 13
TBA
Черные флюиды
Season 1 Episode 14
TBA
Закон выживания
Season 1 Episode 16
TBA
Тень догоняет
Season 1 Episode 17
TBA
Собственное лицо
Season 1 Episode 18
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more