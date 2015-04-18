В 1 сезоне сериала «Дудочка крысолова» в элитном ночном заведении обнаружили труп модели Микаэлы Костиной. В то время как в клуб приходят сотрудники правоохранительных органов и частные сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин, другая работница клуба Алла Рокунова убегает. Детективы уверена, что она может быть связна с гибелью Микаэлы. А быть может, девушка испугалась за свою жизнь, ведь Микаэла – уже вторая убитая модель в этом месте. И у Микаэлы и у первой жертвы в крови нашли следы токсического вещества, которое используется при травле крыс. Передозировка этим препаратом может привести к летальному исходу.