Dudochka krysolova season 1 watch online

Dudochka krysolova season 1 poster
Дудочка крысолова 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dudochka krysolova" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дудочка крысолова» в элитном ночном заведении обнаружили труп модели Микаэлы Костиной. В то время как в клуб приходят сотрудники правоохранительных органов и частные сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин, другая работница клуба Алла Рокунова убегает. Детективы уверена, что она может быть связна с гибелью Микаэлы. А быть может, девушка испугалась за свою жизнь, ведь Микаэла – уже вторая убитая модель в этом месте. И у Микаэлы и у первой жертвы в крови нашли следы токсического вещества, которое используется при травле крыс. Передозировка этим препаратом может привести к летальному исходу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Dudochka krysolova" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 April 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 April 2015
