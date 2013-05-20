В 1 сезоне сериала «Лекарство против страха» солдат с тяжелым ранением попадает в лагерь миротворцев, который находится на территории боевых действий. Если бы не хирург из России, подполковник Андрей Ковалев, который прибыл в лагерь за лекарственными препаратами, то пострадавший вряд ли смог бы выжить. По дороге обратно в часть к каравану присоединяется доктор Илья Греков — давний приятель Ковалева. Водитель машины, на которой прибыл Греков, говорит лидеру группировки о том, что его люди уже ждут караван. Илья произносит всего несколько слов, в том числе «Лекарство против страха».