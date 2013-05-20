Menu
Lekarstvo protiv straha 2013, season 1

Лекарство против страха 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Lekarstvo protiv straha" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лекарство против страха» солдат с тяжелым ранением попадает в лагерь миротворцев, который находится на территории боевых действий. Если бы не хирург из России, подполковник Андрей Ковалев, который прибыл в лагерь за лекарственными препаратами, то пострадавший вряд ли смог бы выжить. По дороге обратно в часть к каравану присоединяется доктор Илья Греков — давний приятель Ковалева. Водитель машины, на которой прибыл Греков, говорит лидеру группировки о том, что его люди уже ждут караван. Илья произносит всего несколько слов, в том числе «Лекарство против страха».

"Lekarstvo protiv straha" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 May 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 May 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 May 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 May 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 May 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
25 May 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 May 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 May 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 May 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
29 May 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 May 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 May 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 June 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
2 June 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
3 June 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
4 June 2013
