Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Morskie dyavoly 3 2009, season 1

Morskie dyavoly 3 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Morskie dyavoly 3 Seasons Season 1
Морские дьяволы 3 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 32 minutes
"Morskie dyavoly 3" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 3» у членов команды из особого военного подразделения «Тайфун» наступают большие изменения. Их руководитель отправляется в отставку, и его должность занимает Батя. Багира ждет ребенка и отправляется в декрет. В центре подготовки появляются двое новых претендентов: капитан-лейтенант Александр Бурлак и лейтенант Лариса Павлова. Ее прислали с Каспийской флотилии, а вот с Бурлаком ситуация выглядит весьма загадочно. По словам Бати, этого человека рекомендовали сотрудники Федеральной службы безопасности. Вскоре предоставляется возможность проверить профессиональные навыки новичков.

Season 1 Cast

Oleg Nikolaevitsj Tsjernov
Oleg Nikolaevitsj Tsjernov
Ivan Parshin
Ivan Parshin
Natalya Dvoretskaya
Darya Yurgens
Darya Yurgens
All Season 1 Cast

Series rating

2.8
Rate 11 votes
2.9 IMDb

"Morskie dyavoly 3" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 September 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 September 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 September 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 September 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 September 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 September 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 September 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 September 2009
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 September 2009
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 September 2009
Серия 11
Season 1 Episode 11
24 September 2009
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 September 2009
Серия 13
Season 1 Episode 13
25 September 2009
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 September 2009
Серия 15
Season 1 Episode 15
26 September 2009
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 September 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more