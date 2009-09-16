В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 3» у членов команды из особого военного подразделения «Тайфун» наступают большие изменения. Их руководитель отправляется в отставку, и его должность занимает Батя. Багира ждет ребенка и отправляется в декрет. В центре подготовки появляются двое новых претендентов: капитан-лейтенант Александр Бурлак и лейтенант Лариса Павлова. Ее прислали с Каспийской флотилии, а вот с Бурлаком ситуация выглядит весьма загадочно. По словам Бати, этого человека рекомендовали сотрудники Федеральной службы безопасности. Вскоре предоставляется возможность проверить профессиональные навыки новичков.