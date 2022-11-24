В 1 сезоне сериала «Ночь, когда Логан проснулся» события развиваются в провинциальном канадском городке, где живут брат и сестра – Джулс и Мими. С детства они дружат с мальчиком Логаном из соседнего дома, взрослея с ним бок о бок. Но постепенно в Логане просыпается скрытая прежде жестокость и страсть. Он предлагает Мими встречаться, а получив ее отказ, насилует девушку. После этого дружбе, как и привычной жизни семьи, приходит конец. Мими и Джулс уезжают из города вместе с матерью. После ее смерти повзрослевшая девушка решает все же вернуться в родной дом, но оказывается в центре темных тайн.