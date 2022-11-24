Menu
La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé 2022, season 1

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé Seasons Season 1
La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 30 minutes
"La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ночь, когда Логан проснулся» события развиваются в провинциальном канадском городке, где живут брат и сестра – Джулс и Мими. С детства они дружат с мальчиком Логаном из соседнего дома, взрослея с ним бок о бок. Но постепенно в Логане просыпается скрытая прежде жестокость и страсть. Он предлагает Мими встречаться, а получив ее отказ, насилует девушку. После этого дружбе, как и привычной жизни семьи, приходит конец. Мими и Джулс уезжают из города вместе с матерью. После ее смерти повзрослевшая девушка решает все же вернуться в родной дом, но оказывается в центре темных тайн.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.4 IMDb

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
24 November 2022
Épisode 2
Season 1 Episode 2
24 November 2022
Épisode 3
Season 1 Episode 3
24 November 2022
Épisode 4
Season 1 Episode 4
24 November 2022
Épisode 5
Season 1 Episode 5
24 November 2022
