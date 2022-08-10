В 1 сезоне сериала «Загадай желание» молодой корейский парень по имени Юн Ге Ри не может найти свое призвание в жизни. Он типичный представитель «золотой молодежи», уставший даже от денег и веселья. Несмотря на совсем юный возраст, Ге Ри уже не радуется жизни и считает, что видел в этом мире все. Но все меняется, когда волею судьбы герой оказывается в приемном покое городского хосписа. Парень знакомится с людьми, которые обречены на скорую гибель от неизлечимых заболеваний, и все же они умеют радоваться каждой минуте своей жизни и принимать все с благодарностью. Ге Ри решает стать волонтером в хосписе.