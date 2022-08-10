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If You Wish Upon Me 2022, season 1

If You Wish Upon Me season 1 poster
Kinoafisha TV Shows If You Wish Upon Me Seasons Season 1
If You Wish Upon Me
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"If You Wish Upon Me" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Загадай желание» молодой корейский парень по имени Юн Ге Ри не может найти свое призвание в жизни. Он типичный представитель «золотой молодежи», уставший даже от денег и веселья. Несмотря на совсем юный возраст, Ге Ри уже не радуется жизни и считает, что видел в этом мире все. Но все меняется, когда волею судьбы герой оказывается в приемном покое городского хосписа. Парень знакомится с людьми, которые обречены на скорую гибель от неизлечимых заболеваний, и все же они умеют радоваться каждой минуте своей жизни и принимать все с благодарностью. Ге Ри решает стать волонтером в хосписе.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"If You Wish Upon Me" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
1 September 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 September 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 September 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 September 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
15 September 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
21 September 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
22 September 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 September 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
29 September 2022
TV series release schedule
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