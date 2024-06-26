В 1 сезоне сериала «Затаив дыхание» события разворачиваются в обычном российском городе, где живет семейство Лопатиных. Глава семьи – молодая и энергичная женщина Анастасия, у которой в руках спорится любое дело, а домочадцы не чают в ней души. Однако Настя почему-то не может расслабиться и получать удовольствие от своей счастливой и полной жизни. Она то ревнует супруга, хотя тот никогда ей не изменял, то держит около себя дочку, хотя она уже почти взрослая. За каждым углом женщине мерещится предательство и опасность, и у нее действительно есть на то причина – страшная тайна прошлого, которую Настя старается ото всех скрыть.