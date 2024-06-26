Menu
Russian
Zataiv dyhanie 2024, season 1

Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Zataiv dyhanie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Затаив дыхание» события разворачиваются в обычном российском городе, где живет семейство Лопатиных. Глава семьи – молодая и энергичная женщина Анастасия, у которой в руках спорится любое дело, а домочадцы не чают в ней души. Однако Настя почему-то не может расслабиться и получать удовольствие от своей счастливой и полной жизни. Она то ревнует супруга, хотя тот никогда ей не изменял, то держит около себя дочку, хотя она уже почти взрослая. За каждым углом женщине мерещится предательство и опасность, и у нее действительно есть на то причина – страшная тайна прошлого, которую Настя старается ото всех скрыть.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.9 IMDb

"Zataiv dyhanie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 June 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 June 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 June 2024
