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Eksponaty 2022, season 1

Eksponaty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Eksponaty Seasons Season 1
Экспонаты
Title Сезон 1
Season premiere 31 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 4 hours 0 minute
"Eksponaty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Экспонаты» молодого питерского художника Максим Коростылева в мире стрит-арта все считают русским Бэнкси. Он хочет получить гранд на создание проекта за рубежом. Чтобы реализовать мечту, Макс отправляется работать в провинциальный музей в родном Междуреченске. Руководитель музея Русакова настаивает на том, чтобы Макс поменял концепцию музея и привлек к нему интерес молодых людей. Старшее поколение скептически относится к взглядам на искусство современных подростков, однако Макс точно знает, что может понравиться его сверстникам. У него сразу появляется несколько креативных идей.

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"Eksponaty" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 January 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 January 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 January 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 January 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 January 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 January 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 January 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 January 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
31 January 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 January 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 January 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 January 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
31 January 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
31 January 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
31 January 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
31 January 2022
TV series release schedule
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