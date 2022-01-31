В 1 сезоне сериала «Экспонаты» молодого питерского художника Максим Коростылева в мире стрит-арта все считают русским Бэнкси. Он хочет получить гранд на создание проекта за рубежом. Чтобы реализовать мечту, Макс отправляется работать в провинциальный музей в родном Междуреченске. Руководитель музея Русакова настаивает на том, чтобы Макс поменял концепцию музея и привлек к нему интерес молодых людей. Старшее поколение скептически относится к взглядам на искусство современных подростков, однако Макс точно знает, что может понравиться его сверстникам. У него сразу появляется несколько креативных идей.