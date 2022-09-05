В 1 сезоне сериала «Рикошет 2» в центре событий по-прежнему находится «воскресший» после 20-летнего отсутствия Денис Волков. Вместе с Кирой он прячется в соседнем провинциальном городке под названием Глебовск, приходя в себя после нанесенных ему увечий. Мужчина осознает, что, находясь в России, они подвергаются большой опасности. Однако, оказавшись в родных краях после столь длительного отсутствия, герой понимает, что ему будет нелегко снова уехать в другую страну на постоянное место жительства. Денису предстоит принять непростое решение, которое сыграет роковую роль во всей его дальнейшей жизни.