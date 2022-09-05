Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rikoshet 2 2022, season 1

Rikoshet 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rikoshet 2 Seasons Season 1
Рикошет 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Rikoshet 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рикошет 2» в центре событий по-прежнему находится «воскресший» после 20-летнего отсутствия Денис Волков. Вместе с Кирой он прячется в соседнем провинциальном городке под названием Глебовск, приходя в себя после нанесенных ему увечий. Мужчина осознает, что, находясь в России, они подвергаются большой опасности. Однако, оказавшись в родных краях после столь длительного отсутствия, герой понимает, что ему будет нелегко снова уехать в другую страну на постоянное место жительства. Денису предстоит принять непростое решение, которое сыграет роковую роль во всей его дальнейшей жизни.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Rikoshet 2 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 September 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
8 September 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
8 September 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
9 September 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 September 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 September 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 September 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
13 September 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
13 September 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 September 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more