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Рикошет 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рикошет 2
Киноафиша Сериалы Рикошет 2 Сезоны Сезон 1

Рикошет 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рикошет 2»

В 1 сезоне сериала «Рикошет 2» в центре событий по-прежнему находится «воскресший» после 20-летнего отсутствия Денис Волков. Вместе с Кирой он прячется в соседнем провинциальном городке под названием Глебовск, приходя в себя после нанесенных ему увечий. Мужчина осознает, что, находясь в России, они подвергаются большой опасности. Однако, оказавшись в родных краях после столь длительного отсутствия, герой понимает, что ему будет нелегко снова уехать в другую страну на постоянное место жительства. Денису предстоит принять непростое решение, которое сыграет роковую роль во всей его дальнейшей жизни.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Рикошет 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 сентября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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