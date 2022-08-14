В 1 сезоне сериала «Брак» в центре сюжета оказывается пожилая семейная пара, пережившая вместе огромное множество радостей и бед. Иэн и Эмма когда-то искренне полюбили друг друга и решили провести вместе всю жизнь. Но теперь, по прошествии трех десятилетий, они начали сомневаться в правильности своего выбора. Неизбежный кризис среднего возраста, бытовые проблемы, постоянные ссоры и сексуальное охлаждение друг к другу – все это сказывается на отношениях мужчины и женщины. От развода их неожиданно уберегает один-единственный искренний разговор, который помогает им погрузиться в море общих воспоминаний.