Marriage 2022, season 1

Marriage
Season premiere 14 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Брак» в центре сюжета оказывается пожилая семейная пара, пережившая вместе огромное множество радостей и бед. Иэн и Эмма когда-то искренне полюбили друг друга и решили провести вместе всю жизнь. Но теперь, по прошествии трех десятилетий, они начали сомневаться в правильности своего выбора. Неизбежный кризис среднего возраста, бытовые проблемы, постоянные ссоры и сексуальное охлаждение друг к другу – все это сказывается на отношениях мужчины и женщины. От развода их неожиданно уберегает один-единственный искренний разговор, который помогает им погрузиться в море общих воспоминаний.

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 August 2022
