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Брак 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Брак
Киноафиша Сериалы Брак Сезоны Сезон 1

Marriage
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Брак»

В 1 сезоне сериала «Брак» в центре сюжета оказывается пожилая семейная пара, пережившая вместе огромное множество радостей и бед. Иэн и Эмма когда-то искренне полюбили друг друга и решили провести вместе всю жизнь. Но теперь, по прошествии трех десятилетий, они начали сомневаться в правильности своего выбора. Неизбежный кризис среднего возраста, бытовые проблемы, постоянные ссоры и сексуальное охлаждение друг к другу – все это сказывается на отношениях мужчины и женщины. От развода их неожиданно уберегает один-единственный искренний разговор, который помогает им погрузиться в море общих воспоминаний.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Брак График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2022
График выхода всех сериалов
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