Ubit Ritu 2023, season 1

Ubit Ritu season 1 poster
Убить Риту 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Ubit Ritu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Убить Риту» из петербургской химической лаборатории сбегает ценная сотрудница. В памяти этой хрупкой и беззащитной, на первый взгляд, девушки хранится опасная формула уникального вещества, которой хотят обладать многие преступные группировки. Под прикрытием Рита перебирается в небольшой городок на берегу моря, где она устраивается учителем химии в местную школу. Но и здесь на ее голову сваливаются неприятности. В девушку влюбляется старшеклассник, и за связь с ним ее увольняют. Рите приходится подрабатывать уборщицей в коттедже на побережье, где на ее глазах происходит убийство.

Series rating

7.5
Rate 25 votes
6.6 IMDb

Ubit Ritu List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
9 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 November 2023
