В 1 сезоне сериала «Убить Риту» из петербургской химической лаборатории сбегает ценная сотрудница. В памяти этой хрупкой и беззащитной, на первый взгляд, девушки хранится опасная формула уникального вещества, которой хотят обладать многие преступные группировки. Под прикрытием Рита перебирается в небольшой городок на берегу моря, где она устраивается учителем химии в местную школу. Но и здесь на ее голову сваливаются неприятности. В девушку влюбляется старшеклассник, и за связь с ним ее увольняют. Рите приходится подрабатывать уборщицей в коттедже на побережье, где на ее глазах происходит убийство.