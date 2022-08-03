Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Trainwreck: Woodstock '99 2022, season 1

Trainwreck: Woodstock '99 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Trainwreck: Woodstock '99 Seasons Season 1
Trainwreck: Woodstock '99 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 15 minutes
"Trainwreck: Woodstock '99" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вудсток '99: Полный провал» события разворачиваются летом 1999 года, когда в Америке решают повторно провести легендарный рок-фестиваль «Вудсток». Тридцать лет назад, в 1969-м, это событие произвело настоящий фурор, объединив на одной площадке представителей различных субкультур и музыкальных направлений. Фестиваль был практически пронизан идеологией «Make love, not war!», и все зрители чувствовали себя комфортно и безопасно. Но за годы Америка сильно изменилась, в стране начали нарастать волнения, беспорядки и всеобщая тревога. В таких условиях то же самое событие обернулось настоящей катастрофой.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

"Trainwreck: Woodstock '99" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
How the F**k Did This Happen?
Season 1 Episode 1
3 August 2022
Kerosene. Match. Boom!
Season 1 Episode 2
3 August 2022
You Can’t Stop a Riot in the 90s
Season 1 Episode 3
3 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more