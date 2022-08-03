В 1 сезоне сериала «Вудсток '99: Полный провал» события разворачиваются летом 1999 года, когда в Америке решают повторно провести легендарный рок-фестиваль «Вудсток». Тридцать лет назад, в 1969-м, это событие произвело настоящий фурор, объединив на одной площадке представителей различных субкультур и музыкальных направлений. Фестиваль был практически пронизан идеологией «Make love, not war!», и все зрители чувствовали себя комфортно и безопасно. Но за годы Америка сильно изменилась, в стране начали нарастать волнения, беспорядки и всеобщая тревога. В таких условиях то же самое событие обернулось настоящей катастрофой.