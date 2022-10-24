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Tverskaya season 1 watch online

Tverskaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tverskaya Seasons Season 1
Тверская 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Tverskaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тверская» Иван Соболев когда-то руководил отрядом СОБР и воевал в горячих точках. Однако после серьезного ранения вынужденно ушел в отставку. Вскоре ему предложили неплохую должность в родной Сибири, но Соболев, имея на то личные основания, напросился в столицу. Приезд Соболева в отделение на Тверской вызвало много негативных эмоций у местных сотрудников. Они симпатизируют Бондареву, которому пророчили пост начальника УГРО. А глава полиции Зацепин думает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Так отношения у Соболева с подчиненными и руководством складываются весьма напряженные.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.5 IMDb

"Tverskaya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 October 2022
TV series release schedule
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