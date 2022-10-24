В 1 сезоне сериала «Тверская» Иван Соболев когда-то руководил отрядом СОБР и воевал в горячих точках. Однако после серьезного ранения вынужденно ушел в отставку. Вскоре ему предложили неплохую должность в родной Сибири, но Соболев, имея на то личные основания, напросился в столицу. Приезд Соболева в отделение на Тверской вызвало много негативных эмоций у местных сотрудников. Они симпатизируют Бондареву, которому пророчили пост начальника УГРО. А глава полиции Зацепин думает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Так отношения у Соболева с подчиненными и руководством складываются весьма напряженные.