Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Those About to Die season 1 watch online

Those About to Die season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Those About to Die Seasons Season 1
Those About to Die 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 20 minutes
"Those About to Die" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Обреченные на славу» действие происходит в великой Римской империи. 180 год до нашей эры. Войска Римской империи под руководством Марка Аврелия ведут бои с германскими племенами. Герои из разных социальных слоев сталкиваются на арене, где тесно переплетаются между собой политическая жизнь, спорт и гладиаторские поединки. В те годы в Древнем Риме нет военачальника, который был бы равен генералу Максимусу, бросившему вызов целой империи. Могущественные легионы, которыми командовал этот воин, готовы были отправиться даже в ад за своим бесстрашным предводителем. Они боготворили его.

Series rating

6.3
Rate 17 votes
6.7 IMDb

"Those About to Die" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Rise or Die
Season 1 Episode 1
18 July 2024
Trust None
Season 1 Episode 2
18 July 2024
Death's Door
Season 1 Episode 3
18 July 2024
Fool's Bet
Season 1 Episode 4
18 July 2024
Betrayal
Season 1 Episode 5
18 July 2024
Blood Relation
Season 1 Episode 6
18 July 2024
Death's Bed
Season 1 Episode 7
18 July 2024
All or Nothing
Season 1 Episode 8
18 July 2024
The Die Is Cast
Season 1 Episode 9
18 July 2024
Let the Games Begin
Season 1 Episode 10
18 July 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more