В 1 сезоне сериала «Обреченные на славу» действие происходит в великой Римской империи. 180 год до нашей эры. Войска Римской империи под руководством Марка Аврелия ведут бои с германскими племенами. Герои из разных социальных слоев сталкиваются на арене, где тесно переплетаются между собой политическая жизнь, спорт и гладиаторские поединки. В те годы в Древнем Риме нет военачальника, который был бы равен генералу Максимусу, бросившему вызов целой империи. Могущественные легионы, которыми командовал этот воин, готовы были отправиться даже в ад за своим бесстрашным предводителем. Они боготворили его.