В 1 сезоне сериала «Режим» в центре событий оказывается королевская династия, правящая в вымышленном антиутопическом государстве с авторитарным режимом. В то время как в большинстве стран давно победила демократия и восторжествовала конституционная система, здесь время как будто стоит на месте. Все важные решения в этом королевстве принимаются очень ограниченным кругом людей – в стенах королевского дворца. Но ничто не может длиться вечно, и зерна революции зарождаются как «снизу», так и «сверху». В течение одного года мир для обитателей дворца перевернется с ног на голову.