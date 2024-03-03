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The Palace 2024, season 1

The Palace season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Palace Seasons Season 1
The Regime
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Palace" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Режим» в центре событий оказывается королевская династия, правящая в вымышленном антиутопическом государстве с авторитарным режимом. В то время как в большинстве стран давно победила демократия и восторжествовала конституционная система, здесь время как будто стоит на месте. Все важные решения в этом королевстве принимаются очень ограниченным кругом людей – в стенах королевского дворца. Но ничто не может длиться вечно, и зерна революции зарождаются как «снизу», так и «сверху». В течение одного года мир для обитателей дворца перевернется с ног на голову.

Series rating

5.9
Rate 15 votes
6 IMDb

"The Palace" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Memorial
Season 1 Episode 1
3 March 2024
The Founding
Season 1 Episode 2
10 March 2024
The Heroes' Banquet
Season 1 Episode 3
17 March 2024
Midnight Feast
Season 1 Episode 4
24 March 2024
All Ye Faithful
Season 1 Episode 5
31 March 2024
Don't yet Rejoice
Season 1 Episode 6
7 April 2024
TV series release schedule
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