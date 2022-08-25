В 1 сезоне сериала «Домовенок» обыкновенная молодая женщина по случайному стечению обстоятельств вступает в интимную связь с дьяволом и становится матерью ребенка от него. Спустя тринадцать лет после появления на свет очаровательной девочки главная героиня хочет только одного – спокойной жизни со своей дочкой в Делавэре. Но осуществить этот план не так просто. На их пути постоянно возникает отец девочки, который хочет принимать активное участие в жизни и воспитании своей наследницы. Он мечтает, чтобы она пошла по его стопам и с честью продолжила его дело. Потусторонние силы не дают прохода отчаявшейся матери.