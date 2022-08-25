Menu
Little Demon 2022, season 1

Little Demon
Season premiere 25 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Little Demon" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Домовенок» обыкновенная молодая женщина по случайному стечению обстоятельств вступает в интимную связь с дьяволом и становится матерью ребенка от него. Спустя тринадцать лет после появления на свет очаровательной девочки главная героиня хочет только одного – спокойной жизни со своей дочкой в Делавэре. Но осуществить этот план не так просто. На их пути постоянно возникает отец девочки, который хочет принимать активное участие в жизни и воспитании своей наследницы. Он мечтает, чтобы она пошла по его стопам и с честью продолжила его дело. Потусторонние силы не дают прохода отчаявшейся матери. 

6.7
7 IMDb

Little Demon List of episodes

Season 1
First Blood
Season 1 Episode 1
25 August 2022
Possession Obsession
Season 1 Episode 2
25 August 2022
Everyone's Dying for the Weekend
Season 1 Episode 3
1 September 2022
Popularity: Origin of Evil
Season 1 Episode 4
8 September 2022
Night of the Leeches
Season 1 Episode 5
15 September 2022
The Antichrist's Monster
Season 1 Episode 6
22 September 2022
Satan's Lot
Season 1 Episode 7
29 September 2022
Domestic Disturbance VIII
Season 1 Episode 8
6 October 2022
Wet Bodies
Season 1 Episode 9
13 October 2022
Village of the Found
Season 1 Episode 10
20 October 2022
