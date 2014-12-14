Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Voennyy korrespondent season 1 watch online

Voennyy korrespondent season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Voennyy korrespondent Seasons Season 1
Военный корреспондент 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 28 minutes
"Voennyy korrespondent" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Военный корреспондент» в центре сюжета оказывается опытный независимый журналист из Соединенных Штатов Америки по имени Мэтт Маккью. Этот мужчина может считать себя настоящим героем пера, ведь он прошел вместе с воинами Ливию, Ирак и Афганистан, освещая важнейшие фронтовые события. В 2014 году новый конфликт возникает на Восточной Украине, на Донбассе. Мэтт не доверяет чужому мнению и решает самостоятельно выяснить, что творится между Россией и Украиной. Он добывает командировочное направление от крупного телеканала и отправляется в горячую точку, но увиденное поражает Мэтта до глубины души.

Series rating

2.2
Rate 11 votes
2.3 IMDb

"Voennyy korrespondent" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more