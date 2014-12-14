В 1 сезоне сериала «Военный корреспондент» в центре сюжета оказывается опытный независимый журналист из Соединенных Штатов Америки по имени Мэтт Маккью. Этот мужчина может считать себя настоящим героем пера, ведь он прошел вместе с воинами Ливию, Ирак и Афганистан, освещая важнейшие фронтовые события. В 2014 году новый конфликт возникает на Восточной Украине, на Донбассе. Мэтт не доверяет чужому мнению и решает самостоятельно выяснить, что творится между Россией и Украиной. Он добывает командировочное направление от крупного телеканала и отправляется в горячую точку, но увиденное поражает Мэтта до глубины души.