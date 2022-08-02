В 1 сезоне сериала «Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти» в центре событий оказываются двоюродные братья Кеннет Бьянки и Анджело Буоно. Им удавалось дурачить жителей Лос-Анджелеса, выдавая себя за сотрудников полиции. При этом они коварно заманивали жертв на вершину холма в восточной части города и жестоко расправлялись с ними. Долгое время преступникам удавалось оставаться безнаказанными. В конце семидесятых в Беллингеме, штат Вашингтон, Бьянки задержали в качестве подозреваемого в убийстве двух местных жительниц. Однако полицейские не сразу связали его имя с серией преступлений в Лос-Анджелесе.