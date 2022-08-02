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The Hillside Strangler: Devil in Disguise 2022, season 1

The Hillside Strangler: Devil in Disguise season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Hillside Strangler: Devil in Disguise Seasons Season 1
The Hillside Strangler: Devil in Disguise
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"The Hillside Strangler: Devil in Disguise" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хиллсайдский душитель: Дьявол во плоти» в центре событий оказываются двоюродные братья Кеннет Бьянки и Анджело Буоно. Им удавалось дурачить жителей Лос-Анджелеса, выдавая себя за сотрудников полиции. При этом они коварно заманивали жертв на вершину холма в восточной части города и жестоко расправлялись с ними. Долгое время преступникам удавалось оставаться безнаказанными. В конце семидесятых в Беллингеме, штат Вашингтон, Бьянки задержали в качестве подозреваемого в убийстве двух местных жительниц. Однако полицейские не сразу связали его имя с серией преступлений в Лос-Анджелесе.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"The Hillside Strangler: Devil in Disguise" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
City in Fear
Season 1 Episode 1
2 August 2022
Two-Faced Killer
Season 1 Episode 2
2 August 2022
The Second Strangler?
Season 1 Episode 3
2 August 2022
Bianchi vs. Buono
Season 1 Episode 4
2 August 2022
TV series release schedule
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