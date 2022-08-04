Menu
Russian
All or Nothing: Arsenal 2022, season 1

Season premiere 4 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 4 minutes
"All or Nothing: Arsenal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Все или ничего: Арсенал» главными действующими лицами станут футболисты, представляющие клуб «Арсенал». Это история непростого пути спортсменов к успеху. Сезон 2021-2022 начался для них с разгромного поражения, а закончился триумфальной победой и заслуженным местом в пятерке лучших команд с последующим попаданием в Лигу Европы УЕФА. Футбольных болельщиков ждут уникальные записи, сделанные во время тренировок, и огромное количество мотивирующих речей от тренера Микеля Артеты. С появлением нового наставника клуб заметно преобразился, а спортсмены начали демонстрировать необычайную волю к победе.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb

"All or Nothing: Arsenal" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 August 2022
