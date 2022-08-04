В 1 сезоне сериала «Все или ничего: Арсенал» главными действующими лицами станут футболисты, представляющие клуб «Арсенал». Это история непростого пути спортсменов к успеху. Сезон 2021-2022 начался для них с разгромного поражения, а закончился триумфальной победой и заслуженным местом в пятерке лучших команд с последующим попаданием в Лигу Европы УЕФА. Футбольных болельщиков ждут уникальные записи, сделанные во время тренировок, и огромное количество мотивирующих речей от тренера Микеля Артеты. С появлением нового наставника клуб заметно преобразился, а спортсмены начали демонстрировать необычайную волю к победе.