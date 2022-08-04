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Все или ничего: Арсенал 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все или ничего: Арсенал
Киноафиша Сериалы Все или ничего: Арсенал Сезоны Сезон 1

All or Nothing: Arsenal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Все или ничего: Арсенал»

В 1 сезоне сериала «Все или ничего: Арсенал» главными действующими лицами станут футболисты, представляющие клуб «Арсенал». Это история непростого пути спортсменов к успеху. Сезон 2021-2022 начался для них с разгромного поражения, а закончился триумфальной победой и заслуженным местом в пятерке лучших команд с последующим попаданием в Лигу Европы УЕФА. Футбольных болельщиков ждут уникальные записи, сделанные во время тренировок, и огромное количество мотивирующих речей от тренера Микеля Артеты. С появлением нового наставника клуб заметно преобразился, а спортсмены начали демонстрировать необычайную волю к победе.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Все или ничего: Арсенал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 августа 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2022
График выхода всех сериалов
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