В 1 сезоне сериала «Фанатико» испанский певец Химера, пользующийся огромной популярностью среди меломанов, совершил самоубийство прямо на сцене. Его самый преданный фанат, молодой Ласаро, решил воспользоваться шансом сбежать от скучной рутинной жизни. За пару часов он перевоплощается в своего кумира. Ласаро присваивает его внешний облик, песни, жизнь и армию почитателей его творчества. Под давлением представителей индустрии, желающих не потерять все, что было достигнуто вместе с культовым певцм, Ласаро отказывается от собственной личности. Теперь он каждую минуту своей жизни создает шоу...