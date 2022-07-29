Menu
Fanático 2022, season 1

Fanático season 1 poster
Fanático 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 45 minutes
"Fanático" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фанатико» испанский певец Химера, пользующийся огромной популярностью среди меломанов, совершил самоубийство прямо на сцене. Его самый преданный фанат, молодой Ласаро, решил воспользоваться шансом сбежать от скучной рутинной жизни. За пару часов он перевоплощается в своего кумира. Ласаро присваивает его внешний облик, песни, жизнь и армию почитателей его творчества. Под давлением представителей индустрии, желающих не потерять все, что было достигнуто вместе с культовым певцм, Ласаро отказывается от собственной личности. Теперь он каждую минуту своей жизни создает шоу...

Series rating

5.0
Rate 12 votes
5.1 IMDb

Fanático List of episodes

Season 1
Quimera
Season 1 Episode 1
29 July 2022
In The Flesh
Season 1 Episode 2
29 July 2022
A Privilege
Season 1 Episode 3
29 July 2022
The Art of Doing Business
Season 1 Episode 4
29 July 2022
Lázaro
Season 1 Episode 5
29 July 2022
