В 1 сезоне сериала «Эмбер Браун» рассказывается история о девочке, которая преодолевает проблемы, характерные для многих подростков во время пубертатного периода. Смышленая обаятельная школьница очень любила своих родителей, поэтому известие об их разводе стало для нее настоящим ударом. Эмбер ищет способы справиться с травмирующим опытом. После разрыва папа сконцентрировался на работе, а у матери начались отношения с прекрасным парнем по имени Макс. Несмотря на то что Эмбер не возражала против нового увлечения своей родительницы, она постоянно скучала по отцу. В довершение ко всем бедам Эмбер узнает, что ее друг Джастин Дэниелс переезжает.