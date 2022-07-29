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Amber Brown 2022, season 1

Amber Brown season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Amber Brown Seasons Season 1
Amber Brown 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Amber Brown" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эмбер Браун» рассказывается история о девочке, которая преодолевает проблемы, характерные для многих подростков во время пубертатного периода. Смышленая обаятельная школьница очень любила своих родителей, поэтому известие об их разводе стало для нее настоящим ударом. Эмбер ищет способы справиться с травмирующим опытом. После разрыва папа сконцентрировался на работе, а у матери начались отношения с прекрасным парнем по имени Макс. Несмотря на то что Эмбер не возражала против нового увлечения своей родительницы, она постоянно скучала по отцу. В довершение ко всем бедам Эмбер узнает, что ее друг Джастин Дэниелс переезжает.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.8 IMDb

Amber Brown List of episodes

TV series release schedule
Season 1
I, Amber Brown
Season 1 Episode 1
29 July 2022
What They Don't Know
Season 1 Episode 2
29 July 2022
No Place Like Two Homes
Season 1 Episode 3
29 July 2022
On a Role
Season 1 Episode 4
29 July 2022
Sound Advice
Season 1 Episode 5
29 July 2022
Schooled Dance
Season 1 Episode 6
29 July 2022
Comes in Waves
Season 1 Episode 7
29 July 2022
Hollywood Beginning
Season 1 Episode 8
29 July 2022
Love Is Here to Stay
Season 1 Episode 9
29 July 2022
Life
Season 1 Episode 10
29 July 2022
TV series release schedule
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