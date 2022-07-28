В 1 сезоне сериала «Другая жизнь» три подруги отправляются в приморский город, чтобы найти выход из жизненного тупика, в котором оказалась каждая из них. Это история о том, что человек может справиться с любыми трудностями, даже при условии, что не имеет возможности изменить ситуацию. Порой для этого достаточно принять собственное прошлое. Главные героини — Ада, Севга и Лейла — дружат еще со студенческих времен. Они привыкли всем делиться друг с другом. Ада стала успешным врачом, Севга — преуспевающим юристом, а вот Лейла не занималась своей карьерой. Она посвятила себя супругу и сыну.