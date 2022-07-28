Menu
Zeytin Ağacı 2022, season 1

Zeytin Ağacı 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 12 minutes
"Zeytin Ağacı" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Другая жизнь» три подруги отправляются в приморский город, чтобы найти выход из жизненного тупика, в котором оказалась каждая из них. Это история о том, что человек может справиться с любыми трудностями, даже при условии, что не имеет возможности изменить ситуацию. Порой для этого достаточно принять собственное прошлое. Главные героини — Ада, Севга и Лейла — дружат еще со студенческих времен. Они привыкли всем делиться друг с другом. Ада стала успешным врачом, Севга — преуспевающим юристом, а вот Лейла не занималась своей карьерой. Она посвятила себя супругу и сыну.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Zeytin Ağacı List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
28 July 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
28 July 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
28 July 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
28 July 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
28 July 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
28 July 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
28 July 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
28 July 2022
