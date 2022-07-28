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Другая жизнь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Другая жизнь
Киноафиша Сериалы Другая жизнь Сезоны Сезон 1

Zeytin Ağacı 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Другая жизнь»

В 1 сезоне сериала «Другая жизнь» три подруги отправляются в приморский город, чтобы найти выход из жизненного тупика, в котором оказалась каждая из них. Это история о том, что человек может справиться с любыми трудностями, даже при условии, что не имеет возможности изменить ситуацию. Порой для этого достаточно принять собственное прошлое. Главные героини — Ада, Севга и Лейла — дружат еще со студенческих времен. Они привыкли всем делиться друг с другом. Ада стала успешным врачом, Севга — преуспевающим юристом, а вот Лейла не занималась своей карьерой. Она посвятила себя супругу и сыну.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Другая жизнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2022
График выхода всех сериалов
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