В 1 сезоне сериала «Феникс» Иван Колесников живет российском провинциальном городке под названием Кировск и ведет неприметную жизнь. Он открыл маленькое заведение, которое приносит средний, но стабильный доход. Жизнь главного героя навсегда меняется, когда в заведение вламывается мафия. Во время потасовки Иван, пытаясь помочь своей жене, по случайному стечению обстоятельств убивает налетчиков. Несчастья следуют одно за другим: вскоре к нему приходят важные люди, которыми заправляет Андреас, зять и правая рука криминального авторитета Приморска – Костаса. Андреасу известен главный секрет Ивана...