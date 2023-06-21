Menu
Russian
Feniks
Феникс 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Феникс» Иван Колесников живет российском провинциальном городке под названием Кировск и ведет неприметную жизнь. Он открыл маленькое заведение, которое приносит средний, но стабильный доход. Жизнь главного героя навсегда меняется, когда в заведение вламывается мафия. Во время потасовки Иван, пытаясь помочь своей жене, по случайному стечению обстоятельств убивает налетчиков. Несчастья следуют одно за другим: вскоре к нему приходят важные люди, которыми заправляет Андреас, зять и правая рука криминального авторитета Приморска – Костаса. Андреасу известен главный секрет Ивана...

7.9
Rate 14 votes
8.4 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 June 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
27 June 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 June 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 June 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 June 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
29 June 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
29 June 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
30 June 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
30 June 2023
