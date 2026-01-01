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Flight of the Conchords
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Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) And Animation
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
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