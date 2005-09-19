В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы» в подразделение боевых пловцов под руководством капитана второго ранга Виктора Одинцова по кличке Петрович входит команда специального назначения под названием «Тайфун». Это Иван Булатов — Батя, Кошкина — Багира, Сергей Малой — Гном и Боря Тарасов — Бизон. Когда в военном ракетном полигоне находят шпионское устройство, главные герои срочно отправляются туда, чтобы выяснить все обстоятельства дела. В Кронштадте, выдавая себя за датчанина Бенинсона, появляется заключенный. И здесь не обойтись без «морских дьяволов», которые срочно выдвигаются в форт.