Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sea Devils II season 1 watch online

Sea Devils II season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sea Devils II Seasons Season 1
Морские дьяволы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Sea Devils II" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы» в подразделение боевых пловцов под руководством капитана второго ранга Виктора Одинцова по кличке Петрович входит команда специального назначения под названием «Тайфун». Это Иван Булатов — Батя,  Кошкина — Багира, Сергей Малой — Гном и Боря Тарасов — Бизон. Когда в военном ракетном полигоне находят шпионское устройство, главные герои срочно отправляются туда, чтобы выяснить все обстоятельства дела. В Кронштадте, выдавая себя за датчанина Бенинсона, появляется заключенный. И здесь не обойтись без «морских дьяволов», которые срочно выдвигаются в форт.

Series rating

4.4
Rate 12 votes
4.5 IMDb

"Sea Devils II" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Подледный лов
Season 1 Episode 1
19 September 2005
Обратный отсчет
Season 1 Episode 2
20 September 2005
Золотые рыбки
Season 1 Episode 3
21 September 2005
Пираты XXI века
Season 1 Episode 4
22 September 2005
Опасное напряжение
Season 1 Episode 5
23 September 2005
Камышовый киллер
Season 1 Episode 6
26 September 2005
Правила абордажа
Season 1 Episode 7
27 September 2005
Кровавый след «Мариенгофа»
Season 1 Episode 8
28 September 2005
Проверка на вшивость
Season 1 Episode 9
29 September 2005
Бомба от фараона
Season 1 Episode 10
30 September 2005
Чудовище поневоле
Season 1 Episode 11
3 October 2005
Отпуск на Черном море
Season 1 Episode 12
4 October 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more