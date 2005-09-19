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Морские дьяволы 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы» в подразделение боевых пловцов под руководством капитана второго ранга Виктора Одинцова по кличке Петрович входит команда специального назначения под названием «Тайфун». Это Иван Булатов — Батя,  Кошкина — Багира, Сергей Малой — Гном и Боря Тарасов — Бизон. Когда в военном ракетном полигоне находят шпионское устройство, главные герои срочно отправляются туда, чтобы выяснить все обстоятельства дела. В Кронштадте, выдавая себя за датчанина Бенинсона, появляется заключенный. И здесь не обойтись без «морских дьяволов», которые срочно выдвигаются в форт.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Подледный лов
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2005
Обратный отсчет
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2005
Золотые рыбки
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2005
Пираты XXI века
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2005
Опасное напряжение
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2005
Камышовый киллер
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2005
Правила абордажа
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2005
Кровавый след «Мариенгофа»
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2005
Проверка на вшивость
Сезон 1 Серия 9
29 сентября 2005
Бомба от фараона
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2005
Чудовище поневоле
Сезон 1 Серия 11
3 октября 2005
Отпуск на Черном море
Сезон 1 Серия 12
4 октября 2005
График выхода всех сериалов
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