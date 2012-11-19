Menu
Vsegda govori «vsegda» 8 2021 - 2012, season 1

Vsegda govori «vsegda» 8 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Vsegda govori «vsegda» 8 Seasons Season 1
Всегда говори «всегда» 8 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 8» компания Барышевых одерживает победу в тендере. Оля рассказывает об этом Надежде, но та не очень счастлива за подругу. Она волнуется о том, что никак не может забеременеть, и сообщает об этом Оле. Барышева хочет оказать помощь подруге и связывается с Садовским, который помог ей вылечиться от онкологического заболевания. Сережа получает в наследство дом в Подмосковье от тети Тони, которая недавно ушла из жизни. Ольга с младшими детьми и Надеждой едут туда и знакомятся с местным полицейским. Вдруг Оля узнает, что в семье этого обаятельного, на первый взгляд, мужчины процветает рукоприкладство.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 November 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 November 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 November 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 November 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 November 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
22 November 2012
