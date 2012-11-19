В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 8» компания Барышевых одерживает победу в тендере. Оля рассказывает об этом Надежде, но та не очень счастлива за подругу. Она волнуется о том, что никак не может забеременеть, и сообщает об этом Оле. Барышева хочет оказать помощь подруге и связывается с Садовским, который помог ей вылечиться от онкологического заболевания. Сережа получает в наследство дом в Подмосковье от тети Тони, которая недавно ушла из жизни. Ольга с младшими детьми и Надеждой едут туда и знакомятся с местным полицейским. Вдруг Оля узнает, что в семье этого обаятельного, на первый взгляд, мужчины процветает рукоприкладство.