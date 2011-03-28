Menu
Vsegda govori «vsegda» 7 2011, season 1

Vsegda govori «vsegda» 7 season 1 poster
Всегда говори «всегда» 7 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Vsegda govori «vsegda» 7" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 7» поначалу кажется, что в семье Барышевых воцарились мир и покой. Оля исцелилась после онкологии, у Сережи хорошо идут дела в бизнесе, а у Миши с Таней подрастает дочь Варя. Но Оля ощущает, что в их отношениях с Сережей наступил разлад. Будто между ними выросла стена. И Ольга считает, что это связано с ее ухудшившимся внешним обликом после болезни. Надя в это время волнуется из-за Жени – она ощущает себя абсолютно чужой среди его приятелей и семьи. Миша и Таня сталкиваются с трудностями, характерными для любых молодых родителей. Мише приходится много работать, а Таня устает от ухода за ребенком в 4 стенах.

Series rating

6.5
Rate 11 votes

"Vsegda govori «vsegda» 7" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 March 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 March 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 March 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 March 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 March 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 March 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
31 March 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 March 2011
