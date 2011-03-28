В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 7» поначалу кажется, что в семье Барышевых воцарились мир и покой. Оля исцелилась после онкологии, у Сережи хорошо идут дела в бизнесе, а у Миши с Таней подрастает дочь Варя. Но Оля ощущает, что в их отношениях с Сережей наступил разлад. Будто между ними выросла стена. И Ольга считает, что это связано с ее ухудшившимся внешним обликом после болезни. Надя в это время волнуется из-за Жени – она ощущает себя абсолютно чужой среди его приятелей и семьи. Миша и Таня сталкиваются с трудностями, характерными для любых молодых родителей. Мише приходится много работать, а Таня устает от ухода за ребенком в 4 стенах.