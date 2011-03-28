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Всегда говори «всегда» 7 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всегда говори «всегда» 7
Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 7 Сезоны Сезон 1

Всегда говори «всегда» 7 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всегда говори «всегда» 7»

В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» – 7» поначалу кажется, что в семье Барышевых воцарились мир и покой. Оля исцелилась после онкологии, у Сережи хорошо идут дела в бизнесе, а у Миши с Таней подрастает дочь Варя. Но Оля ощущает, что в их отношениях с Сережей наступил разлад. Будто между ними выросла стена. И Ольга считает, что это связано с ее ухудшившимся внешним обликом после болезни. Надя в это время волнуется из-за Жени – она ощущает себя абсолютно чужой среди его приятелей и семьи. Миша и Таня сталкиваются с трудностями, характерными для любых молодых родителей. Мише приходится много работать, а Таня устает от ухода за ребенком в 4 стенах.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Всегда говори «всегда» 7» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 марта 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 марта 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 марта 2011
График выхода всех сериалов
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