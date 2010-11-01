В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 6» Олю Барышеву ожидает новое нелегкое испытание. Она узнает, что у нее онкология, которая стремительно прогрессирует. Героев ожидают темные времена. Им нужно будет пережить разлад в семейных отношениях, гибель близких, непримиримость со стороны сына и финансовые трудности. Лишь прощение и принятие позволят Сереже и Оле справиться с этой черной полосой. Сергей окажет сопротивление кредиторам, а Оля найдет в себе силы продолжить заниматься любимым делом. Надя потеряет мужа, но сумеет преодолеть боль утраты и вновь найти свое женское счастье.