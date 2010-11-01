Menu
Vsegda govori «vsegda» 6 2010, season 1

Vsegda govori «vsegda» 6 season 1 poster
Всегда говори «всегда» 6 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Всегда говори «всегда» 6» Олю Барышеву ожидает новое нелегкое испытание. Она узнает, что у нее онкология, которая стремительно прогрессирует. Героев ожидают темные времена. Им нужно будет пережить разлад в семейных отношениях, гибель близких, непримиримость со стороны сына и финансовые трудности. Лишь прощение и принятие позволят Сереже и Оле справиться с этой черной полосой. Сергей окажет сопротивление кредиторам, а Оля найдет в себе силы продолжить заниматься любимым делом. Надя потеряет мужа, но сумеет преодолеть боль утраты и вновь найти свое женское счастье.

0.0
Rate 0 vote

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 November 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 November 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 November 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 November 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
2 November 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
2 November 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 November 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
3 November 2010
