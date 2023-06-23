В 1 сезоне сериала «РАЙцентр» через 20 лет после получения аттестатов бывшие одноклассники решают встретиться и предаться ностальгии об ушедшей юности. Трогательный юбилей не удается. В этот же день из деревенского пруда вытаскивают автомобиль, который лежал на дне все 20 лет. Внутри – труп и камень, который оказался метеоритом. Расследование, как в воронку, засасывает всех, кто приехал в деревню, чтобы отпраздновать 20-летие со дня выпуска. И без того непростые отношения бывших одноклассников и их педагогов еще больше усложняются. Многим становится известно нечто ужасающее не только о других, но и о самих себе.