Season premiere 23 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «РАЙцентр» через 20 лет после получения аттестатов бывшие одноклассники решают встретиться и предаться ностальгии об ушедшей юности. Трогательный юбилей не удается. В этот же день из деревенского пруда вытаскивают автомобиль, который лежал на дне все 20 лет. Внутри – труп и камень, который оказался метеоритом. Расследование, как в воронку, засасывает всех, кто приехал в деревню, чтобы отпраздновать 20-летие со дня выпуска. И без того непростые отношения бывших одноклассников и их педагогов еще больше усложняются. Многим становится известно нечто ужасающее не только о других, но и о самих себе.

6.1
Rate 14 votes
6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 June 2023
