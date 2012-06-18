В 1 сезоне сериала «Шеф» полковник московской полиции Виктор Расторгуев оказывается в сложной ситуации. Он вступается на улице за незнакомую девушку и применяет в ходе драки табельное оружие. Таким образом, из-за одного выстрела его карьера рушится. О долгожданном повышении теперь нечего и помышлять, да и оставаться в столице Вите теперь опасно. Шеф соглашается сохранить его звание, но с одним условием: он должен перевестись в Петербург на место покончившего с собой начальника ОВД. Теперь герой должен расследовать подозрительную и неожиданную трагическую гибель своего предшественника.