The Chief season 1 watch online

The Chief season 1 poster
Шеф 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"The Chief" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шеф» полковник московской полиции Виктор Расторгуев оказывается в сложной ситуации. Он вступается на улице за незнакомую девушку и применяет в ходе драки табельное оружие. Таким образом, из-за одного выстрела его карьера рушится. О долгожданном повышении теперь нечего и помышлять, да и оставаться в столице Вите теперь опасно. Шеф соглашается сохранить его звание, но с одним условием: он должен перевестись в Петербург на место покончившего с собой начальника ОВД. Теперь герой должен расследовать подозрительную и неожиданную трагическую гибель своего предшественника.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"The Chief" season 1 list of episodes.

Серия 1
Season 1 Episode 1
18 June 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 June 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 June 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 June 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 June 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 June 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 June 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 June 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 June 2012
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 June 2012
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 June 2012
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 June 2012
Серия 13
Season 1 Episode 13
21 June 2012
Серия 14
Season 1 Episode 14
21 June 2012
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 June 2012
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 June 2012
Серия 17
Season 1 Episode 17
25 June 2012
Серия 18
Season 1 Episode 18
25 June 2012
Серия 19
Season 1 Episode 19
26 June 2012
Серия 20
Season 1 Episode 20
26 June 2012
Серия 21
Season 1 Episode 21
27 June 2012
Серия 22
Season 1 Episode 22
27 June 2012
Серия 23
Season 1 Episode 23
28 June 2012
Серия 24
Season 1 Episode 24
28 June 2012
