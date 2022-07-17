Menu
Lovec snov 2022, season 1

Ловец снов 12+
Title Сезон 1
Season premiere 17 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Lovec snov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ловец снов» в городе происходит убийство. Дело берет опытная следовательница Алиса Захарова. Женщина давно работает в полиции и привыкла доверять только голым фактам и своим собственным глазам. Но один из свидетелей по новому расследованию в корне переворачивает ее жизненные и профессиональные убеждения. Бизнесмен Никита Тарасов подробно описывает место и детали преступления, как если бы он был его непосредственным участником. Только вот мужчина уверяет, что увидел это событие во сне. Его железобетонное алиби подтверждает, что присутствовать при убийстве он не мог.

7.5
7.5 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 July 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
17 July 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 July 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 July 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 July 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
17 July 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 July 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 July 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 July 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
17 July 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
17 July 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
17 July 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
17 July 2022
