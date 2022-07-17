В 1 сезоне сериала «Ловец снов» в городе происходит убийство. Дело берет опытная следовательница Алиса Захарова. Женщина давно работает в полиции и привыкла доверять только голым фактам и своим собственным глазам. Но один из свидетелей по новому расследованию в корне переворачивает ее жизненные и профессиональные убеждения. Бизнесмен Никита Тарасов подробно описывает место и детали преступления, как если бы он был его непосредственным участником. Только вот мужчина уверяет, что увидел это событие во сне. Его железобетонное алиби подтверждает, что присутствовать при убийстве он не мог.