Pregnant Grandmother 2011, season 1

Season premiere 1 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Бабушка на сносях» Кира подарила сыну и его молодой супруге путевки в прекрасный санаторий. Однако молодоженам не удалось поехать. Чтобы не пропадать туру, Кира отправилась туда одна. В романтической обстановке у одинокой дамы средних лет неожиданно завязался страстный курортный роман. Кира отлично провела время и вернулась домой счастливой и умиротворенной. Ей совершенно ни к чему были серьезные долгосрочные отношения со взаимными обязательствами, она просто наслаждалась отдыхом. Все изменилось, когда, к своему ужасу, героиня неожиданно обнаружила, что ждет ребенка.

5.3
Rate 13 votes
6.1 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
1 June 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 June 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 June 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2011
