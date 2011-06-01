В 1 сезоне сериала «Бабушка на сносях» Кира подарила сыну и его молодой супруге путевки в прекрасный санаторий. Однако молодоженам не удалось поехать. Чтобы не пропадать туру, Кира отправилась туда одна. В романтической обстановке у одинокой дамы средних лет неожиданно завязался страстный курортный роман. Кира отлично провела время и вернулась домой счастливой и умиротворенной. Ей совершенно ни к чему были серьезные долгосрочные отношения со взаимными обязательствами, она просто наслаждалась отдыхом. Все изменилось, когда, к своему ужасу, героиня неожиданно обнаружила, что ждет ребенка.