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Бабушка на сносях 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бабушка на сносях
Киноафиша Сериалы Бабушка на сносях Сезоны Сезон 1

Бабушка на сносях 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бабушка на сносях»

В 1 сезоне сериала «Бабушка на сносях» Кира подарила сыну и его молодой супруге путевки в прекрасный санаторий. Однако молодоженам не удалось поехать. Чтобы не пропадать туру, Кира отправилась туда одна. В романтической обстановке у одинокой дамы средних лет неожиданно завязался страстный курортный роман. Кира отлично провела время и вернулась домой счастливой и умиротворенной. Ей совершенно ни к чему были серьезные долгосрочные отношения со взаимными обязательствами, она просто наслаждалась отдыхом. Все изменилось, когда, к своему ужасу, героиня неожиданно обнаружила, что ждет ребенка.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бабушка на сносях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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