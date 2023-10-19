В 1 сезоне сериала «Тела» действие происходит в Уайтчепеле в разные исторические периоды. Несколько детективов из разных эпох оказываются невольно связаны друг с другом одним общим расследованием. Четыре сыщика должны раскрыть необыкновенное преступление. Речь идет о заговоре, который охватывает 150 лет. За дело принимается Эдмонд Хиллингхед, который живет в конце девятнадцатого века, рисковый и отважный Карл Уайтман из 1940-х, сержант Шахара Хасан из середины нулевых, а также Мейплвуд из 2050-х. Совместными усилиями герои приступают к расследованию, которое полностью изменит всю их дальнейшую жизнь.