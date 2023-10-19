Menu
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Тела» действие происходит в Уайтчепеле в разные исторические периоды. Несколько детективов из разных эпох оказываются невольно связаны друг с другом одним общим расследованием. Четыре сыщика должны раскрыть необыкновенное преступление. Речь идет о заговоре, который охватывает 150 лет. За дело принимается Эдмонд Хиллингхед, который живет в конце девятнадцатого века, рисковый и отважный Карл Уайтман из 1940-х, сержант Шахара Хасан из середины нулевых, а также Мейплвуд из 2050-х. Совместными усилиями герои приступают к расследованию, которое полностью изменит всю их дальнейшую жизнь.

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

‘You’re Dead Already’
Season 1 Episode 1
19 October 2023
‘Do You Know Who I Am?’
Season 1 Episode 2
19 October 2023
‘All In Good Time’
Season 1 Episode 3
19 October 2023
‘Right Up The Wazoo’
Season 1 Episode 4
19 October 2023
‘We Are One Another’s Ghosts’
Season 1 Episode 5
19 October 2023
‘The World Is Yours’
Season 1 Episode 6
19 October 2023
‘Catch Me If You Can’
Season 1 Episode 7
19 October 2023
‘Know You Are Loved’
Season 1 Episode 8
19 October 2023
