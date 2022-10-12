В 1 сезоне сериала Late Night School в центре событий оказываются несколько школьников, которые каждый день нелегально снимают в спортивном зале скандальное ток-шоу Late Night School. Герои активно обсуждают проблемы, характерные для каждого подростка в их возрасте. Это и отсутствие взаимопонимания с родителями и преподавателями, и буллинг, и первый опыт близкого общения с противоположным полом, и гендерные особенности. Число просмотров увеличивается, темы становятся более острыми с каждым выпуском. Вскоре авторы проекта всерьез хотят хайповать и переходят за грань дозволенного...