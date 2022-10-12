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Лэйт Найт Скул 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лэйт Найт Скул
Киноафиша Сериалы Лэйт Найт Скул Сезоны Сезон 1

Лэйт Найт Скул 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лэйт Найт Скул»

В 1 сезоне сериала Late Night School в центре событий оказываются несколько школьников, которые каждый день нелегально снимают в спортивном зале скандальное ток-шоу Late Night School. Герои активно обсуждают проблемы, характерные для каждого подростка в их возрасте. Это и отсутствие взаимопонимания с родителями и преподавателями, и буллинг, и первый опыт близкого общения с противоположным полом, и гендерные особенности. Число просмотров увеличивается, темы становятся более острыми с каждым выпуском. Вскоре авторы проекта всерьез хотят хайповать и переходят за грань дозволенного...

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Список серий 1-го сезона сериала «Лэйт Найт Скул» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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