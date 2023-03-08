В 1 сезоне сериала «Тайфун» предприимчивая и ловкая хакерша по прозвищу Призма похищает формулу биологического оружия, разработкой которого занимались секретные службы. Теперь ее по всему миру разыскивают сотрудники ФСБ, американские разведчики и известный во всем мире торговец оружием. Специальной операцией по поимке Призмы руководит сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Денис Волков. Ему поручено любой ценой найти Призму и доставить в страну. Денису удается установить местонахождение беглянки. Он отправляется туда вместе с нарядом бойцов. Однако во время захвата ситуация выходит из-под контроля.