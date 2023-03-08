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Tayfun 2023, season 1

Tayfun season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tayfun Seasons Season 1
Тайфун
Title Сезон 1
Season premiere 8 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Tayfun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тайфун» предприимчивая и ловкая хакерша по прозвищу Призма похищает формулу биологического оружия, разработкой которого занимались секретные службы. Теперь ее по всему миру разыскивают сотрудники ФСБ, американские разведчики и известный во всем мире торговец оружием. Специальной операцией по поимке Призмы руководит сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Денис Волков. Ему поручено любой ценой найти Призму и доставить в страну. Денису удается установить местонахождение беглянки. Он отправляется туда вместе с нарядом бойцов. Однако во время захвата ситуация выходит из-под контроля.

Series rating

4.8
Rate 13 votes
5.4 IMDb

"Tayfun" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 March 2023
TV series release schedule
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